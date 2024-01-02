Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг визначив, хто з футболістів може покинути команду вже взимку.

Манкуніанці ніяк не можуть віднайти стабільність. З єврокубків команда ганебно вилетіла, посівши останнє місце у своїй групі, а в чемпіонаті Англії справи йдуть не найкращим чином. Ерік Тен Хаг вважає, що подолати кризу допоможе нова кров, але спочатку Манчестер Юнайтед потрібно розвантажити склад.

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Як повідомляє Marca з посиланням на MEN, манкуніанці готові позбутися одразу 11 гравців, які не вписуються в плани тренера. Зокрема, під великим питанням майбутнє Рафаеля Варана, Каземіро, Марсьяля, Санчо, Ван-Біссаки, Еванса, Хітона, Регілона, Амрабата, Діалло та Межбрі. Бразильським екс-хавбеком Реала вже активно цікавляться у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед наразі перебуває на сьомому місці АПЛ, маючи у своєму активі 31 очко. Від Ліверпуля манкуніанці відстають на 14 балів. В останніх чотирьох матчах команда Тен Хага лише раз змогла здобути перемогу.

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