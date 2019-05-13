Интер не без проблем победил Кьево, Болонья на своем поле разгромила Парму

В рамках 36-го тура чемпионата Италии Парма на выезде уступила Болонье, Кьево проиграл Интеру. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/2019, 36-й тур

Болонья – Парма – 4:1

Голы: Орсолини, 52, Пульгар, 59, Лянко, 72, Сиерральта, 84 (аг.) – Инглезе, 81

Удаление: Алвеш, 62 (Парма, вторая желтая карточка)

Интер – Кьеєво – 2:0

Голы: Политано, 39, Перишич, 86

Удаление: Ригони, 76 (Кьево, вторая желтая карточка)

Палермо отправлен в Серию С

В понедельник состоялись последние два матча 36-го тура Серии А. В первом из них встречались соседи по турнирной таблице – Болонья и Парма. У обеих команд еще есть шанс покинуть Серию А, поэтому зрители ждали футбольного зрелища на поле. Уже в самом начале Болонья могла дважды забивать, но с ударами Маттиа Дестро и Ладислава Крейчи прекрасно справился голкипер Пармы Луиджи Сепе.

На девятой минуте все тот же Сепе исполнил суперсэйв и не дал отличиться Рикардо Орсолини. До конца тайма болонцы буквально "висели" на воротах соперника, однако не смогли их распаковать. Вторая половина встречи началась с атак хозяев и уже на 52-й минуте Рикардо Орсолини, получив пас в штрафной, низом пробил по центру ворот.

На 65-й минуте Жервиньо нарушил правила и судья назначил опасный штрафной. Мяч после удара Эрика Пульгар и небольшого рикошета влетел в ворота. Буквально через минуту Бруну Алвеш получил "горчичник" за подножку, а через мгновение был удален с поля за бурную реакцию. Болонья продолжала атаковать и на 72-й минуте Лянко довел счет до неприличного. В конце матча Роберто Инглезе один мяч отыграл и сократил счет в матче. А уже через три минуты Парма забила вновь, правда ... в свои ворота. Автоголом отметился Франсиско Сиерральта. После этой победы Болонья набрала 40 очков и поднялась на четырнадцатое место, Парма с 38 пунктами опустилась на пятнадцатую строчку.

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В заключительном матче тура Интер принимал последнюю команду чемпионата – Кьево. "Летучие ослы", будучи откровенным аутсайдером, потеряли шансы на сохранение прописки в Серии А, поэтому просто играли в свое удовольствие. "Черно-синие", находясь на четвертом месте, всего на один пункт опережали Милан, который шел шестым. Поэтому для "змей" этот матч был очень важным, ведь они могут как завоевать бронзовые медали, так и вообще остаться без Лиги чемпионов. В первые тридцать пять минут Интер владел подавляющим преимуществом, подал девять угловых, однако особых моментов не создал. Лишь в конце тайма Маттео Политано, благодаря рикошету от стойки ворот, вывел "черно-синих" вперед.

Во втором тайме веронцы заиграли более активно, нанесли несколько опасных ударов по воротам Самира Хандановича. На 57-й минуте Интер чудом не удвоил счет: удар Политано голкипер отбил, а Перишич на добивании не смог переиграть Адриана Семпера. Через семь минут все тот же Перишич попал в штангу. На 76-й минуте Никола Ригони за грубый подкат получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Наконец за четыре минуты до окончания матча Перишич таки забил и установил окончательный счет в матче.

Это поражение оставило Кьево на последней строчке с пятнадцатью пунктами, Интер набрал 66 баллов и поднялся на третье место.

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