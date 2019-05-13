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Палермо отправлен в Серию С

13 мая 20:37 152 Читати українською
Палермо отправлен в Серию С
Стефано Морео / ФК Палермо

Федерация футбола Италии отправила Палермо в Серию С из-за финансовых нарушений.

Федерация футбола Италии на своем официальном сайте опубликовала решение, согласно которому Палермо проведет сезон 2019/20 в Серии С.

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Прошлый скандальный владелец клуба из Сицилии Маурицио Дзампарини, по слухам, занимался отмыванием денег при продаже клуба. Бизнесмен отдал "розанеро" за 10 евро.

Палермо завершил сезон в Серии В на 3 строчке и должен был принять участие в плей-офф за право выхода в Серию А, но теперь об элите можно забыть.

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Теги
Италия Палермо Палермо Маурицио Дзампарини
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