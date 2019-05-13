Ты слишком мал, чтобы говорить со мной, – Роналду оскорбил игрока Ромы

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду не сдержался в матче чемпионата Италии против Ромы.

На 59-ой минуте туринцы не выбили мяч за пределы поля, когда форвард Эдин Джеко получил сильный удар.

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После этого начался спор между Алессандро Флоренци и Криштиану Роналду, информирует Football Italia. Португалец жестом показал защитнику римлян, чтобы тот замолчал, указал на его небольшой рост и добавил: "Ты слишком мал, чтобы говорить".

Главный судья встречи Давиде Масса и игроки обеих команд разняли Роналду и Флоренци. Участники конфликта обошлись без желтых карточек и потом обнялись в знак примирения.

Напомним, именно 27-летний итальянец на 79-й минуте забил победный гол в ворота "зебр".

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