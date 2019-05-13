Інтер не без проблем переміг К’єво, Болонья на власному полі розгромила Парму

В рамках 36-го туру чемпіонату Італії Парма на виїзді поступилась Болоньї, К’єво програв Інтеру. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/2019, 36-й тур

Болонья – Парма – 4:1

Голи: Орсоліні, 52, Пульгар, 59, Лянко, 72, Сієрральта, 84 (аг.) – Інглезе, 81

Вилучення: Алвеш, 62 (Парма, друга жовта картка)

Інтер – К’єво – 2:0

Голи: Політано, 39, Перішіч, 86

Вилучення: Рігоні, 76 (К’єво, друга жовта картка)

Палермо відправлений у Серію С

У понеділок відбулись останні два матчі 36-го туру Серії А. У першому з них зустрічались сусіди по турнірній таблиці – Болонья та Парма. Обидві команди ще мають шанси покинути Серію А, тож глядачі чекали футбольного видовища на полі. Вже на самому початку Болонья могла двічі забивати, але з ударами Маттіа Дестро та Ладіслава Крейчі чудово впорався голкіпер Парми Луїджі Сепе.

На дев’ятій хвилині все той же Сепе суперсейвом не дав відзначитись Рікардо Орсоліні. До кінця тайму болонці буквально "висіли" на воротах суперника, однак не змогли їх розпакувати. Друга половина зустрічі розпочалась з атак господарів і вже на 52-й хвилині Рікардо Орсоліні, отримавши пас у штрафному майданчику, низом пробив по центру воріт.

На 65-й хвилині Жервінью порушив правила і суддя призначив небезпечний штрафний. М’яч після удару Еріка Пульгара і невеличкого рикошету влетів у ворота. Буквально за хвилину Бруну Алвеш отримав "гірчичник" за підніжку, а за мить був вилучений з поля за бурхливу реакцію. Болонья продовжувала атакувати і на 72-й хвилині Лянко довів рахунок до непристойного. Наприкінці матчу Роберто Інглезе один м’яч відквитав і скоротив рахунок у матчі. А вже за три хвилини Парма забила знову, правда... у свої ворота. Автоголом відзначився Франсіско Сієрральта. Після цієї перемоги Болонья набрала 40 очок і піднялась на чотирнадцяте місце, Парма з 38 пунктами опустилась на п’ятнадцяту сходинку.

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У заключному матчі туру Інтер приймав останню команду чемпіонату – К'єво. "Летючі віслюки", будучи відвертим аутсайдером, втратили шанси на збереження прописки в Серії А, тому просто грали у своє задоволення. "Чорно-сині", перебуваючи на четвертому місці, всього на один пункт випереджали Мілан, який йшов шостим. Тому для "змій" цей матч був дуже важливим, адже вони можуть як завоювати бронзові медалі, так і взагалі залишитися без Ліги чемпіонів. У перші тридцять п'ять хвилин Інтер володів беззаперечною перевагою, подав дев'ять кутових, проте особливих моментів не створив. Лише в кінці тайму Маттео Політано, завдяки рикошету від стійки воріт, вивів "чорно-синіх" вперед.

У другому таймі веронці заграли більш активно, завдали кілька небезпечних ударів по воротах Саміра Хандановіча. На 57-й хвилині Інтер дивом не подвоїв рахунок: удар Політано голкіпер відбив, а Перішич на добиванні не зміг переграти Адріана Семпера. За сім хвилин все той же Перішич влучив у стійку. На 76-й хвилині Нікола Рігоні за грубий підкат отримав другу жовту картку і залишив свою команду у меншості. Врешті за чотири хвилини до закінчення матчу Перішіч таки забив і встановив остаточний рахунок у матчі.

Ця поразка залишила К’єво на останній сходинці з п’ятнадцятьма пунктами, Інтер набрав 66 балів і піднявся на третє місце.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ