"Конечно, все соскучились по нашему чемпионату. Вы видите это по результату на табло. Оценка по 10-балльной шкале? Думаю, для первого матча баллов 8-9 спокойно заслужили.

После Ренна мой дубль был очень важным, потому что психологическое состояние – это столь важный аспект в футболе. Конечно, любой гол придает футболисту крылья за спиной. Жест после первого гола? Это больше хейтерам. Когда ты не забиваешь пенальти, и после игры болельщики-украинцы пишут тебе – заканчивай с футболом… Это больше для них было.

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Как вы видите, на меня это не сильно влияет. Сегодня я сделал результат с помощью команды и с помощью тренерского штаба, который дал мне возможность сыграть сегодня с первой минуты. Я им очень благодарен за это. Мы это сделали благодаря команде, всем.

Играть при пустых трибунах не очень сложно. Было бы сложнее, если бы мы раньше играли при пустых, а тут вдруг при полных. Мы долго играем вне дома, и все фанаты болели бы против нас", – сказал Сикан в комментарии YouTube-каналу Шахтера.

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