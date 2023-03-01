"Звісно, всі скучили за нашим чемпіонатом. Ви бачите це за результатом на табло. Оцінка за 10-бальною шкалою? Думаю, для першого матчу балів 8-9 спокійно заслужили.

Після Ренна мій дубль був дуже важливим, тому що психологічний стан – це такий важливий аспект у футболі. Звичайно, будь-який гол додає футболісту крила за спиною. Жест після першого гола? Це більше хейтерам. Бо коли ти не забиваєш пенальті, і після гри вболівальники-українці пишуть тобі – закінчуй з футболом… Це більше для них було.

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Як ви бачите, на мене це не дуже впливає. Сьогодні я зробив результат за допомогою команди і за допомогою тренерського штабу, який надав мені можливість зіграти сьогодні з першої хвилин. Я їм дуже вдячний за це. Ми це зробили завдяки команді, завдяки всім.

Грати за порожніх трибун не дуже складно. Було б складніше, якби ми раніше грали за порожніх, а тут раптом за повних. Ми довго граємо не вдома, і всі фанати вболівали б проти нас", – сказав Сікан у коментарі YouTube-каналу Шахтаря.

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