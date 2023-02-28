Дубль Сикана и дебют новичков в видеообзоре матча Минай – Шахтер – 1:4
28 февраля 18:25 - Читати українською
Шахтер легко переиграл Минай в перенесенном поединке 9 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Даниил Сикан 15’
Георгий Судаков 40’
Даниил Сикан 60’
15’ Даниил Сикан
40’ Георгий Судаков
60’ Даниил Сикан
Началась дуэль с точного удара Степаненко, а уже через несколько минут удвоил преимущество Сикан. Интриги решил добавить Трубин, не справившийся с легким ударом Воробчака. Но еще до перерыва забил Судаков с пенальти.
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Во втором тайме Минай ничего не создал. Сикан во второй раз расписался в воротах. Также стоит отметить дебютировавших в УПЛ Келси и Гочолейшвили. Благодаря победе Шахтер приблизился к СК Днепр-1 на расстояние 2 очков. Минай остался недалеко от зоны вылета.
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