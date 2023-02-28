Началась дуэль с точного удара Степаненко, а уже через несколько минут удвоил преимущество Сикан. Интриги решил добавить Трубин, не справившийся с легким ударом Воробчака. Но еще до перерыва забил Судаков с пенальти.

Шахтер разгромил Минай – Трубин допустил грубый ляп, Ракицкий удивил во время гимна, Сикан оформил дубль