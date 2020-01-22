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Нещерет назвал, кто из игроков Динамо имеет самый сильный удар

22 января 23:05 98 Читати українською
Нещерет назвал, кто из игроков Динамо имеет самый сильный удар
Руслан Нещерет / фото: ФК Динамо Киев

Голкипер Динамо Руслан Нещерет оценил силу удара игроков киевского клуба.

"У кого самый сильный удар среди игроков Динамо? Наверное, у Андриевского. Просто невероятной силы удар, к тому же точный. Крученые удары любит Попов, а вот Буяльский пытается подсекать мяч над вратарем. Но мы его уже хорошо изучили, поэтому уже гораздо реже позволяем ему забивать таким образом.

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Конечно, вратарям, как и полевым игрокам, нужно быть в хорошей физической форме, работать в тренажерном зале. Сила и выносливость нам тоже нужны", – отметил Нещерет в комментарии официальному сайту Динамо.

Добавим, что киевляне во время первого тренировочного сбора провели два спарринга, сыграв вничью с Легией и минимально обыграв Нефтчи. Следующий матч "бело-синие" сыграют с Вардаром 23 января, начало в 16:00.

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Денис Попов Денис Попов Руслан Нещерет Руслан Нещерет Александр Андриевский Александр Андриевский Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Киев Динамо Киев
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