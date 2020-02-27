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Болельщик Валенсии заразился коронавирусом после посещения матча 1/8 финала ЛЧ против Аталанты

12:45 94 Читати українською
Болельщик Валенсии заразился коронавирусом после посещения матча 1/8 финала ЛЧ против Аталанты
Преданные фаны не боятся смертельной болезни / Фото из открытых источников

В Испании среди ценителей футбола появились первые носители коронавируса.

16’ Ханс Хатебур
42’ Йосип Иличич
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
 
Денис Черышев 67’
16’ Ханс Хатебур
42’ Йосип Иличич
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
67’ Денис Черышев

У болельщика испанской Валенсии было диагностировано заражения коронавирусом после того, как он побывал в Милане, сообщает издание Marca.

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44-летний мужчина посетил матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты, в котором его любимцы уступили бергамской команде со счетом 1:4. Вернувшись на родину, фанат почувствовал общую слабость и обратился в больницу. После первичного обследования болельщик был признан зараженным – теперь его ждет еще один тщательный осмотр в Мадриде.

Напомним, Италия стала четвертым крупнейшим центром коронавируса в мире – страшной болезнью заболело уже более 450 человек, зафиксировано двенадцать смертельных случаев. Ранее в Италии были отменены четыре поединка 25-го тура Серии А, а также перенесено несколько десятков поединков в любительских и молодежных лигах. Кроме того, ответный матч Лиги Европы между Интером и болгарским Лудогорцем пройдет без зрителей.

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Теги
Испания Лига чемпионов 2019/20 Аталанта Аталанта коронавирус Валенсия Валенсия Аталанта - Валенсия
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