Болельщик Валенсии заразился коронавирусом после посещения матча 1/8 финала ЛЧ против Аталанты

В Испании среди ценителей футбола появились первые носители коронавируса.

У болельщика испанской Валенсии было диагностировано заражения коронавирусом после того, как он побывал в Милане, сообщает издание Marca.

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44-летний мужчина посетил матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты, в котором его любимцы уступили бергамской команде со счетом 1:4. Вернувшись на родину, фанат почувствовал общую слабость и обратился в больницу. После первичного обследования болельщик был признан зараженным – теперь его ждет еще один тщательный осмотр в Мадриде.

Напомним, Италия стала четвертым крупнейшим центром коронавируса в мире – страшной болезнью заболело уже более 450 человек, зафиксировано двенадцать смертельных случаев. Ранее в Италии были отменены четыре поединка 25-го тура Серии А, а также перенесено несколько десятков поединков в любительских и молодежных лигах. Кроме того, ответный матч Лиги Европы между Интером и болгарским Лудогорцем пройдет без зрителей.

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