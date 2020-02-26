Ліга чемпіонів, озвучено сенсаційний план нового формату – як Динамо хочуть допомогти пробитись в етап мільйонерів

Авторитетний британський портал The Athletic ділиться інсайдом про нові плани реформи групового турніру ЛЧ. Київське Динамо чи інший представник України може виграти від цього, а деякі клуби з топ-чемпіонатів – програти.

Віце-чемпіон України вже 3 роки залишається без групового етапу Ліги чемпіонів. За цей період Динамо недорахувалося від 50 до 70 млн євро гарантованого прибутку за саму участь в турнірі мільйонерів, не враховуючи виручки від продажу квитків чи бонусів за взяті очки. Суми дуже значні, тому й не варто дивуватися, що взимку Ігор Суркіс позбувався баласту, а не купував гравців на підсилення. Гроші банально вичерпалися, дорогих трансферів а-ля Ярмоленко в Борусію на горизонті не видно. Шлях до фінансового та ігрового видужання лише один. Але як вийти туди, куди останнім часом не пускають то швейцарці, то нідерландці, то бельгійці?

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На порятунок може прийти ініціатива, озвучена недавнім суперником киян на груповому етапі Ліги Європи. Копенгаген, який не пустив динамівців у плей-офф нижчого за рангом турніру, озвучив цікаві ідеї, як покращити новий формат ЛЧ вже найближчим часом. Пропозиції реформи стосуються передусім кваліфікації. "Копенгагенський план", як його величає англійський журналіст Метт Слейтер, полягає у революційному відході від пріоритетності суто квот країн у таблиці коефіцієнтів. Натомість за основу пропонують брати рейтинг, сформований за підсумками виступів клубів у попередні 10 єврокубкових сезонів.

Данці хочуть залишити таким країнам, як Англія, Іспанія, Італія та Німеччина (зараз це найкращі асоціації в таблиці коефіцієнтів УЄФА) по 4 путівки в Лігу чемпіонів, але не гарантувати всім клубам, які посіли відповідні місця в цих чемпіонатах, місце на груповому етапі без проходження кваліфікації. Повідомляють, що цей план поволі отримує все більшу підтримку футбольної Європи. Особливо це стосується постійних учасників кваліфікації. Таких, наприклад, як Селтік та Аякс. Отже, потрібно скласти рейтинг із 79 команд, які проб'ються в ЛЧ за підсумками виступів у своїх лігах. Місця у ньому визначатимуть результати за останні 10 сезонів у єврокубках.

The Danes have given us Lego, butter cookies & vikings, and now they have a cunning plan for European football’s club competitions. Ajax, Celtic & Red Star Belgrade will like it; Atalanta, Leicester & Leipzig, not so much. https://t.co/Kqf2QXRx8b — Matt Slater (@mjshrimper) February 25, 2020

Клуби, які посідають 22 останні місця в рейтингу, мають починати кваліфікацію ЛЧ з першого раунду. Ще 13 долучаються на другому етапі відбору, по 12 – на третьому і четвертому, а найкращі 20 стають прямими учасниками групового турніру. Подібна реформа значно збільшить кількість місць у кваліфікації та дасть шанс командам з країн, що мають низький коефіцієнт. Наразі саме останній критерій є головним при розподілі місць у змаганні. На рейтинг же країни вливають усі команди, що представляють федерацію в єврокубках.

Якщо б ці зміни набули чинності перед поточним сезоном, то скажімо всі клуби АПЛ і так би пройшли в Лігу чемпіонів напряму. А ось турецький Галатасарай та бельгійський Генк повинні були б пройти 2 етапи кваліфікації. Московський Локомотив і французький Лілль чекали б 3 "кола пекла", а найбільшими жертвами стали німецький РБ Лейпциг та італійська Аталанта, які, до слова, виграли свої перші матчі 1/8 фіналу. Маліновський і Ко повинні були б стартувати з початкового кваліфай-раунду.

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Данці подарували нам конструктори Лего, масляне печиво чи вікінгів, а тепер пропонують хитрий формат організації змагань в європейському футболі, відзначає автор The Athletic: "Найбільшими переможцями "копенгагенського плану" стали б Аякс, Динамо Київ, Олімпіакос, Порту та ПСВ, які уникнули б будь-якої кваліфікації. Відтак на груповому етапі ми побачили кожну з цих команд", а не тільки нідерландців і греків. Водночас у нинішньому сезоні АПЛ відразу декілька рідкісних гостей в єврокубках претендують на 4 та 5 місця (останнє в разі підтвердження дискваліфікації Манчестер Сіті після апеляції). Якщо Лестер, Шеффілд Юнайтед або Вулверхемптон виграють ці путівки, то змушені будуть стартувати з першого чи другого раунду кваліфікації.

Зараз же на цих етапах виступають команд з нижньої половини рейтингу європейських асоціацій. Скажімо, той же Селтік, за який майже не грає наш Швед, стартував би з третього, а не першого раунду відбору. Третій турнір від УЄФА, Ліга конференцій має стартувати у 2021 році. Там планують участь 32-х команд, які стартували в ЛЧ та ЛЄ, а також 64-х безпосередніх учасників нового єврокубка. Змінена формула пропонує, аби команди вилітали на 1 турнір вниз, а стартові списки Ліги Європи та Ліги конференції також визначали відповідно до вищезгаданого рейтингу.

Найбільше від цього виграли б учасники з країн, які мають середній і низький рейтинг. Позаяк Україна з кожним роком падає в таблиці коефіцієнтів, таке рішення могло б стати рятівною соломиною і для донецького Шахтаря, адже чемпіон УПЛ втрачав би автоматичну путівку в основний і дуже грошовитий етап ЛЧ. Найбільшими невдахами нового формату ставали б скромні клуби з топ-4 ліг, які мало або взагалі не грали в єврокубках за останні 10 років. Стабільність для грандів, збереження конкуренції між країнами (квоти для них лишалися б такими ж, як зараз) і трохи більше справедливості для титулованих представників другого ешелону. Здавалося б, це продуманий і логічний план.

Однак не всі сприймають його з позитивом. Англійська Прем'єр-ліга не бажає позбуватися гарантованих 4-х місць на груповому етапі. У топ-4 рейтинг асоціацій УЄФА також Іспанія, Німеччина та Італія. Усі разом представники топ-чемпіонатів збирають рівно половину путівок в тісну компанію Ліги чемпіонів. Новий шеф АПЛ Річард Мастерс озвучував готовність знаходити нові "розумні способи доступу до елітного змагання". Скажімо, надавати путівки в груповий раунд усім півфіналістам попереднього розіграшу. Адже іноді доходить до смішного – Аякс, який перебував на відстані секунд від фіналу попередньої ЛЧ, через 3 місяці змушений був проходити кваліфікацію до наступного розіграшу.

Англійський футбольний чиновник натякав, що радикальні зміни формату єврокубків можуть мати певні небезпечні наслідки. Представники одного з топ-клубів Європи озвучили The Athletic свою модифіковану версію "копенгагенського плану". Так, гарантовані путівки в ЛЧ мали б отримувати по 2 найкращі клуби в таблиці кожного з топ-4 чемпіонатів. Мовляв, це велике досягнення – взяти золото чи срібло в подібних сильних лігах, яке "потрібно гідно оцінити". Водночас окремої уваги заслужили клуби, що виступають у слабших першостях і страждають через погані єврокубкові виступи земляків, на які не можуть жодним чином вплинути.

"Місце Роджера Федерера в посіві та жеребкуванні Вімблдону не визначають виступи інших швейцарських тенісистів. Враховуються виключно його особисті результати. Лише у футболі маємо іншу систему, коли щороку доводиться починати все спочатку", – пояснює логіку змін Мастерс. Бос АПЛ вважає, що третя чи четверта команда Англії "не повинні боятися зустрічі зі словенським Марібором у кваліфікації". Якщо ж трапиться сенсаційний виліт, то це не так і погано. Анонімний представник гранда переконує, що зміни формату Ліги чемпіонів – неминучі. Тому що великі клуби хочуть грати більше матчів між собою.

Президент Ювентуса та Європейської асоціації клубів Андреа Аньєллі не так давно пропонував забронювати постійні місця в найпрестижнішому турнірі для 24-х клубів із 32-х. Команди грали б у 3-х групах та отримували на 8 матчів більше. Утім, подібний задум не отримав особливої підтримки. Інше джерело підтверджує, що збільшується кількість голосів за ідею зробити з групового етапу лігу на 32 команди, де клуби гратимуть по 5 матчів удома та на виїзді, але щоразу проти іншої команди. Така собі швейцарська система з шахів. Буцімто перевагою такого формату є те, що УЄФА міг би збільшувати чи зменшувати кількість ігор, відповідно до рівня завантаженості календаря. Однак англійці ставляться до цього скептично – де знайти вільні дні у графіку, якщо їх і зараз обмаль.

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