Авторы петиции утверждают, что Эрлинг Холанд не имеет права участвовать в АПЛ, потому что он робот.

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд оформил хет-трик в трёх домашних матчах подряд, после чего некоторые болельщики усомнились в том, что норвежский бомбардир является человеком. Авторы петиции за исключение Холанда из АПЛ считают, что футболист – робот. Об этом информирует The Mirror.

Дубль Холанда и автогол Хочолавы в видеообзоре матча Манчестер Сити – Копенгаген – 5:0

"Это несправедливо! Пришло время нам, людям, действовать. Этому роботу нельзя позволять подобное в нашей стране", – говорится в петиции, автором которой стал болельщик Манчестер Юнайтед под ником "Ten Hag's Reds!".

Напомним, что в недавнем манчестерском дерби Сити переиграл Юнайтед со счётом 6:3 благодаря хет-трикам Холанда и Фила Фодена.

Холанд забил 14 голов в стартовых 8 турах чемпионата Англии. Также Эрлинг отличился 5 голами в трёх матчах Лиги чемпионов.

Ман Сити разбил МЮ в матче АПЛ с 9 голами – 3 подряд домашний хет-трик плюс 2 ассиста Холанда, феерия Фодена и КДБ