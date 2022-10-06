Холанд забил первым же своим ударом, замкнув прострел Канселу. В середине тайма Эрлинг добил мяч в сетку после сейва голкипера и оформил дубль. У норвежца 28 голов за 22 матча в Лиге чемпионов. Феноменальные показатели.

Манчестер Сити с дублем Холанда деклассировал Копенгаген

Манчестер Сити сделал разгром еще до перерыва. Мяч после удара Гомеса от Вавро отскочил к Хочолаве – бывший защитник Шахтера не успел сориентироваться и записал на себя автогол.

После перерыва "горожане" сбавили обороты, но два гола организовали. Марез забил с пенальти, а затем ассистировал Альваресу. Итоговая статистика ударов – 30:2. Манчестер Сити не заметил соперника.