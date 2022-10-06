Автори петиції стверджують, що Ерлінг Холанд немає права брати участь у АПЛ, оскільки він робот.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Холанд оформив хет-трик у трьох домашніх матчах поспіль, після чого деякі вболівальники засумнівалися, що норвезький бомбардир є людиною. Автори петиції про виключення Холанда з АПЛ вважають, що футболіст – робот. Про це повідомляє The Mirror.

Дубль Холанда та автогол Хочолави у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Копенгаген – 5:0

"Це несправедливо! Настав час нам, людям, діяти. Цьому роботу не можна дозволяти подібне в нашій країні", – йдеться у петиції, автором якої став уболівальник Манчестер Юнайтед під ніком "Ten Hag's Reds!".

Нагадаємо, що в недавньому манчестерському дербі Сіті переграв Юнайтед із рахунком 6:3 завдяки хет-трикам Холанда та Філа Фодена.

Холанд забив 14 голів у стартових 8 турах чемпіонату Англії. Також Ерлінг відзначився 5 голами у трьох матчах Ліги чемпіонів.

Ман Сіті розтрощив МЮ у матчі АПЛ з 9 голами – 3 поспіль домашній хет-трик плюс 2 асисти Холанда, феєрія Фодена і КДБ