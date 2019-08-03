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"Болеешь за Динамо – так дома болей за Динамо", – Леоненко ответил Андронову на критику ТК "Футбол"

3 августа 23:57 97 Читати українською
"Болеешь за Динамо – так дома болей за Динамо", – Леоненко ответил Андронову на критику ТК "Футбол"
Виктор Леоненко / фото из соцсетей

Эксперт телеканалов "Футбол 1/2" Виктор Леоненко ответил на заявление российского комментатора Алексея Андронова, который обвинил транслятора УПЛ в необъективности.

Суперкубок Украины
Динамо Киев
2
2 : 1
1
Шахтер
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрик 45+3’
45+3’ Алан Патрик
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш

Напомним, известный российский журналист и комментатор Алексей Андронов заявил, что считает предвзятыми комментарии представителей телеканалов "Футбол 1/2" относительно Динамо после поединка за Суперкубок Украины-2019.

"Это было издевательство над Динамо", – Андронов раскритиковал трансляцию Суперкубка Украины на ТК "Футбол"

"Трудно комментировать, когда несут всякую хр*нь. Во-первых, все поздравили Динамо. Во-вторых, перед матчем даже Денисов сказал: "Пусть выиграет сильнейший". Что касается самого Андронова, он же болеет за Динамо и это сразу видно.

Болеешь за Динамо – так дома болей за Динамо. Я его знаю, просто люди меняются. Если он так хвалил Суркисов, то как он претендует на независимого комментатора Динамо, если сам всегда болеет за Динамо.

Я даже не обижаюсь – он так считает, ну и пусть. Просто когда ты болеешь за Динамо, у тебя все остальные – плохие. Здесь все просто. Тем более, он не скрывает своих симпатий к Динамо. Вопрос в том, журналист ты, или не журналист. Дома можно болеть за кого хочешь, а когда камера включается – тут надо быть объективным", – цитирует Леоненко Sportarena.

Напомним, ТК "Футбол 1/2" планировали стать стать единственным транслятором УПЛ, однако сразу 5 клубов отказались от сотрудничества и подписали соглашения с "2+2".

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Динамо Киев Динамо Киев Алексей Андронов Виктор Леоненко Футбол 1 Футбол 2 Динамо Киев - Шахтер
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