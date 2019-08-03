"Болеешь за Динамо – так дома болей за Динамо", – Леоненко ответил Андронову на критику ТК "Футбол"

Эксперт телеканалов "Футбол 1/2" Виктор Леоненко ответил на заявление российского комментатора Алексея Андронова, который обвинил транслятора УПЛ в необъективности.

Напомним, известный российский журналист и комментатор Алексей Андронов заявил, что считает предвзятыми комментарии представителей телеканалов "Футбол 1/2" относительно Динамо после поединка за Суперкубок Украины-2019.

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"Трудно комментировать, когда несут всякую хр*нь. Во-первых, все поздравили Динамо. Во-вторых, перед матчем даже Денисов сказал: "Пусть выиграет сильнейший". Что касается самого Андронова, он же болеет за Динамо и это сразу видно.

Болеешь за Динамо – так дома болей за Динамо. Я его знаю, просто люди меняются. Если он так хвалил Суркисов, то как он претендует на независимого комментатора Динамо, если сам всегда болеет за Динамо.

Я даже не обижаюсь – он так считает, ну и пусть. Просто когда ты болеешь за Динамо, у тебя все остальные – плохие. Здесь все просто. Тем более, он не скрывает своих симпатий к Динамо. Вопрос в том, журналист ты, или не журналист. Дома можно болеть за кого хочешь, а когда камера включается – тут надо быть объективным", – цитирует Леоненко Sportarena.

Напомним, ТК "Футбол 1/2" планировали стать стать единственным транслятором УПЛ, однако сразу 5 клубов отказались от сотрудничества и подписали соглашения с "2+2".

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