"Вболіваєш за Динамо – так вдома вболівай за Динамо", – Леоненко відповів Андронову на критику ТК "Футбол"

Експерт телеканалів "Футбол 1/2" Віктор Леоненко відповів на заяву російського коментатора Олексія Андронова, який звинуватив транслятора УПЛ у необ'єктивності.

Нагадаємо, відомий російський журналіст та коментатор Олексій Андронов заявив, що вважає упередженими коментарі представників телеканалів "Футбол 1/2" щодо Динамо після поєдинку за Суперкубок України-2019.

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"Важко коментувати, коли несуть всяку хр*нь. По-перше, всі привітали Динамо. По-друге, перед матчем навіть Денисов сказав: "Нехай виграє сильніший". Що стосується самого Андронова, він же вболіває за Динамо і це відразу видно.

Вболіваєш за Динамо – так вдома вболівай за Динамо. Я його знаю, просто люди змінюються. Якщо він так хвалив Суркісів, то як він претендує на незалежного коментатора Динамо, якщо сам завжди вболіває за Динамо.

Я навіть не ображаюся – він так вважає, ну і нехай. Просто коли ти вболіваєш за Динамо, у тебе всі інші – погані. Тут все просто. Тим більше, він не приховує своїх симпатій до Динамо. Питання в тому, журналіст ти, чи не журналіст. Удома можна вболівати за кого хочеш, а коли камера вмикається – тут треба бути об'єктивним", – цитує Леоненка Sportarena.

Нагадаємо, ТК "Футбол 1/2" планували стати стати єдиним транслятором УПЛ, проте одразу 5 клубів відмовились від співпраці та підписали угоди з "2+2".

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