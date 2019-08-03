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"Это было издевательство над Динамо", – Андронов раскритиковал трансляцию Суперкубка Украины на ТК "Футбол"

3 августа 23:23 174 Читати українською
"Это было издевательство над Динамо", – Андронов раскритиковал трансляцию Суперкубка Украины на ТК "Футбол"
Алексей Андронов / dynamo.kiev.ua

Лояльный к Украине российский комментатор Алексей Андронов поделился своими впечатлениями относительно объективности каналов "Футбол" во время показа Суперкубка Украины. По его мнению, единый пул на этих каналах – утопия.

Суперкубок Украины
Динамо Киев
2
2 : 1
1
Шахтер
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрик 45+3’
45+3’ Алан Патрик
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш

"Матч за Суперкубок стал лучшим ответом на все вопросы по единому пулу. Ладно с игрой, ведь даже был более-менее объективный комментарий. Но то, что увидел до и после матча, – это приговор единому пулу этого канала. Ни один человек, который владеет футбольным клубом, никогда не позволит за свои деньги издеваться над собой или своей командой. А это было именно издевательство над Динамо.

Я понимаю, насколько были расстроены господа Денисов, Леоненко и Метревели, меньше – Слава Шевчук, который хотя бы пытался сохранять какую-то объективность. Но то, что я увидел в эфире, это было просто безобразие. Перекошенное лицо ведущего, который говорит, мол, Динамо еще продолжает праздновать, а нам нужно выходить в эфир.

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Послушайте, Суперкубок Украины! Какая разница, кто выиграл? Поздравьте искренне, с добрым лицом, с улыбкой. Это первый матч сезона, это праздник! А вы сидите, будто вам на 80-й и 83-й минутах нагадили в рот. Так нельзя. Так вы никакого пула никогда не создадите. Я абсолютно понимаю, почему Игорь Суркис не дает согласия ни на какой пул.

Когда я говорил, что готов комментировать матчи Динамо, я имел в виду, что в случае решения руководства Динамо перейти на канал "Футбол", я был готов стать тем комментатором, которого клуб мог бы выбрать. После того, что я увидел в день Суперкубка, я понял, что Динамо ни на какой "Футбол" не перейдет. Более того, я считаю, что это – абсолютно правильно. Есть серьезные вопросы национального уровня и национального значения, с которыми канал "Футбол", взяв на себя роль транслятора Суперкубка, явно не справился", – цитирует Алексея Андронова издание Динамо Киев от Шурика.

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