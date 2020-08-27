Болбат оценил уровень конкуренции в сборной Украины

"Приехали – настроение супер, всех давно не видели, собрались. Думаю, у всех большие ожидания этот сбор, на эти матчи. Будем работать.

Сборная Украины провела первую тренировку перед матчами Лиги наций

Конкуренция? Это хорошо. Значит, у нас растет количество хороших футболистов в стране, в сборной. Это здорово. Только на пользу нам. Наверное, зависит непосредственно от каждого игрока, кто как себя проявит – тот и будет играть. Мотивация, как всегда, самая высокая", – цитирует Болбата официальный сайт УАФ.

Напомним, ближайший поединок Украина – Швейцария в рамках Лиги наций состоится 3 сентября во Львове. Через три дня "сине-желтые" сыграют с испанцами на выезде.

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