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Болбат оценил уровень конкуренции в сборной Украины

12:39 - Читати українською
Болбат оценил уровень конкуренции в сборной Украины
Сергей Болбат / Фото УАФ

Защитник Шахтера Сергей Болбат убежден, что дебютанты сборной Украины только улучшат игру команды Андрея Шевченко.

"Приехали – настроение супер, всех давно не видели, собрались. Думаю, у всех большие ожидания этот сбор, на эти матчи. Будем работать.

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Конкуренция? Это хорошо. Значит, у нас растет количество хороших футболистов в стране, в сборной. Это здорово. Только на пользу нам. Наверное, зависит непосредственно от каждого игрока, кто как себя проявит – тот и будет играть. Мотивация, как всегда, самая высокая", – цитирует Болбата официальный сайт УАФ.

Напомним, ближайший поединок Украина – Швейцария в рамках Лиги наций состоится 3 сентября во Львове. Через три дня "сине-желтые" сыграют с испанцами на выезде.

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Теги
Украина Украина Сборная Украины Сергей Сергей Болбат
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