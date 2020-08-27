Болбат оцінив рівень конкуренції у збірній України

"Приїхали – настрій супер, всіх давно не бачили, зібралися. Думаю, у всіх великі очікування на цей збір, на ці матчі. Будемо працювати.

Збірна України провела перше тренування перед матчами Ліги націй

Конкуренція? Це ж добре. Значить, у нас зростає кількість хороших футболістів в країні, в збірній. Це чудово. Тільки на користь нам буде. Напевно, залежить безпосередньо від кожного гравця, хто як себе проявить – той і буде грати. Мотивація, як завжди, найвища", – цитує Болбата офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, найближчий поєдинок Україна – Швейцарія в рамках Ліги націй відбудеться 3 вересня у Львові. Три дні потому "синьо-жовті" зіграють з іспанцями на виїзді.

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