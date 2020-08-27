toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Збірна України
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ ТРАНСФЕРИ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Болбат оцінив рівень конкуренції у збірній України

12:39 - Читать на русском
Болбат оцінив рівень конкуренції у збірній України
Сергій Болбат / Фото УАФ

Захисник Шахтаря Сергій Болбат переконаний, що дебютанти збірної України лише покращать гру команди Андрія Шевченка.

"Приїхали – настрій супер, всіх давно не бачили, зібралися. Думаю, у всіх великі очікування на цей збір, на ці матчі. Будемо працювати.

Збірна України провела перше тренування перед матчами Ліги націй

Конкуренція? Це ж добре. Значить, у нас зростає кількість хороших футболістів в країні, в збірній. Це чудово. Тільки на користь нам буде. Напевно, залежить безпосередньо від кожного гравця, хто як себе проявить – той і буде грати. Мотивація, як завжди, найвища", – цитує Болбата офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, найближчий поєдинок Україна – Швейцарія в рамках Ліги націй відбудеться 3 вересня у Львові. Три дні потому "синьо-жовті" зіграють з іспанцями на виїзді.

Як Інтер допоміг збірній України: жорсткий анекдот про Пятова і слова Гвардіоли у реакції на нищівні 0:5 Шахтаря

blog_ava
Срна: Я в житті не очікував, що Луческу стане тренером Динамо
06:30
5466
Теги
Україна Україна Збірна України Сергій Сергій Болбат
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
55
хв
Динамо Мінськ
18:00
П'яст Глівіце
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?