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Бывший защитник Челси, Арсенала и Тоттенхэма Уильям Галлас попытался найти причины слабой игры украинского полузащитника Михаила Мудрика.
"Когда я наблюдаю за игрой Стерлинга, он не похож на игрока, который вернется к уровню, на котором он был в Ливерпуле и Манчестер Сити. Это его второй сезон в клубе, и он ничего не показал. Для парня, который так много выиграл в своей карьере, он должен делать намного больше для Челси.
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Обстоятельства относительно плохих выступлений Мудрика немного другие. Мы не знаем, как на него повлияла война в Украине. Мы не знаем, что с ним происходит – ему, видимо, очень тяжело. Похоже, он не получает удовольствия от своей игры или времени, проведенного в Челси. Обидно, потому что все думали, что в этом году он продемонстрирует свой потенциал. Я тоже считал, что в этом сезоне он будет другим игроком.
Мне трудно говорить, почему Мудрик выглядит так, будто у него нет уверенности или удовольствия от своего футбола. Я не знаю, пойдет ли ему на пользу смена обстановки. Мы не знаем, изменит ли новый клуб его судьбу на поле.
Мы не знаем, что происходит в его личной жизни. Ситуация с войной очень тяжелая – его семья до сих пор может быть в Украине. Только игроки, которые находятся вокруг него, ребята, которые живут с ним каждый день, будут знать ответ", – цитирует Галласа Metro.
Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Челси 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста.
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