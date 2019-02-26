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Болбат: Не чувствую никаких проблем, играя правого защитника

13:50 6 Читати українською
Болбат: Не чувствую никаких проблем, играя правого защитника
Сергей Болбат / Фото: ФК Шахтер

Игрок Шахтера Сергей Болбат прокомментировал победу над Александрией и рассказал о своей позиции на поле.

"Думаю, мы уже более или менее втянулись, потому что провели два поединка в Лиге Европы, поэтому в физическом плане проблем не было. В первом тайме много атаковали, действовали агрессивно и забили два мяча. Возможно, немного снизили обороты во второй половине, играли уже по результату. Однако самое главное – взяли три очка и дальше лидируем в чемпионате.

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Насколько мне удобно играть правого защитника? Уже достаточно привычно: на этой позиции провел все сборы и несколько матчей. Поэтому никаких проблем не испытываю.

Мы довольны результатом. Если бы Марлос забил с пенальти, то было бы еще лучше. Но 2:0 – хороший результат, уверенная победа. Хочу поздравить с этим всех болельщиков и нашу команду", – цитирует Болбата официальный сайт Шахтера.

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Украина19 тур

Шахтер - Александрия: Понедельник 25 февраля 2019

Шахтер
Матч окончен
2 : 0
Александрия
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