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Болбат: Не відчуваю жодних проблем, граючи правого захисника

13:50 332 Читать на русском
Болбат: Не відчуваю жодних проблем, граючи правого захисника
Сергій Болбат / Фото: ФК Шахтар

Гравець Шахтаря Сергій Болбат прокоментував перемогу над Олександрією та розповів про свою позицію на полі.

"Гадаю, ми вже більш-менш втягнулися, тому що провели два поєдинки в Лізі Європи, тож у фізичному плані проблем не було. У першому таймі багато атакували, діяли агресивно й забили два м’ячі. Можливо, трохи знизили оберти в другій половині, грали вже за результатом. Проте найголовніше – взяли три очки і далі лідируємо в чемпіонаті.

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Наскільки мені зручно грати правого захисника? Уже досить звично: на цій позиції провів усі збори та кілька матчів. Тому жодних проблем не відчуваю.

Ми задоволені результатом. Якщо б Марлос забив з пенальті, то було б ще краще. Але 2:0 – гарний результат, впевнена перемога. Хочу привітати з цим усіх уболівальників і нашу команду", – цитує Болбата офіційний сайт Шахтаря.

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Україна19 тур

Шахтар - Олександрія: Понеділок 25 лютого 2019

Шахтар
Матч завершено
2 : 0
Олександрія
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