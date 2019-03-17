Болбат: Мы не можем 90 минут находиться в атакующей фазе

Игрок Шахтера Сергей Болбат прокомментировал победу своей команды над Зарей в 22 туре УПЛ.

"Первый тайм был более интересен для зрителей. Мы не можем 90 минут находиться в атакующей фазе. В каких-то моментах мы играли по результату. Хочется поздравить всех болельщиков и команду с победой", – передает слова Болбата сайт телеканалов "Футбол 1/2".

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Напомним, в последнем туре первой части чемпионата Украины Шахтер на выезде минимально победил Зарю (1:0). Следовательно, "горняки" находятся на 1 строчке в турнирной таблице УПЛ с 57 очками, Заря – четвёртая с 32 зачетными пунктами.

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