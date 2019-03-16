Заря – Шахтер – 0:1 – видео гола и обзор матча

Испания — 20:55 276
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Реал одолел Сельту в первом матче после возвращения Зидана – протеже француза оправдали его доверие
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Шахтер обыграл Зарю на выезде в заключительном матче первой части УПЛУкраина — 18:51 402
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Золоті 60-ті і сива давнина: стадіон Динамо – під контролем нацистів, дикий аншлаг Маракани і ще 23 фото "старої школи"Овертайм — 13:00 559
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Жеребкування ЛЧ та ЛЄ: потенційний "каталонський" фінал у Мадриді та нагода для "відмазок" Динамо і ШахтарюЛига чемпионов — 15 март 1359
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ФИФА презентовала новый формат Клубного чемпионата мира – Европу будут представлять 8 командМир — 15 март 820