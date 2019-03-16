Заря – Шахтер – 0:1 – видео гола и обзор матча

Шахтер победил Зарю в 22 туре УПЛ (1:0). Смотрите видео голов и обзор матча Заря – Шахтер.

Шахтер сошелся с Зарей в заключительном матче первой части чемпионата для обеих команд. На 25-й минуте единственный гол во встрече забил Жуниор Мораес. Бразильский нападающий замкнул навес на дальней штанге ворот соперника.

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Итоговый счет – 1:0. Шахтер набирает 57 очков и на 10 опережает Динамо, у которого матч с Олимпиком в запасе. Заря завершает первую часть сезона 4-й с 32-мя очками.

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