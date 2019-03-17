Болбат: Ми не можемо 90 хвилин перебувати в атакувальній фазі

Гравець Шахтаря Сергій Болбат прокоментував перемогу своєї команди над Зорею у 22 турі УПЛ.

"Перший тайм був більш цікавий для глядачів. Ми не можемо 90 хвилин перебувати в атакувальній фазі. В якихось моментах ми грали по результату. Хочеться привітати всіх уболівальників і команду з перемогою", – передає слова болбата сайт телеканалів "Футбол 1/2".

Зоря – Шахтар – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Нагадаємо, у останньому турі першої частини чемпіонату України Шахтар на виїзді мінімально переміг Зорю (1:0). Відтак, "гірники" перебувають на 1 сходинці у турнірній таблиці УПЛ з 57 очками, Зоря – 4-а з 32 заліковими пунктами.

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