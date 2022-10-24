Аргентинская Примера, 27-й тур

Бока Хуниорс – Индепендьенте – 2:2

Голы: Г. Фернандес, 34 Вилья, 51 – Л. Фернандес, 32, Вальехо, 81

Расинг – Ривер Плейт – 1:2

Голы: Рохас, 56 (пен.) – Борха, 80, 90+5

На чемпионство до последнего претендовали только две команды – Расинг и Бока Хуниорс. Разница между ними была один зачетный балл, так что все зависело от них.

Скандальный экс-легионер Динамо получил оплеуху от собственного партнера – приговор после драки вынес легендарный Рикельме

"Желто-синие" принимали Индепендьенте, с которым упустили победу за несколько минут до финального свистка. 2:2 на табло. В параллельном матче Ривер Плейт, самый принципиальный соперник Боки, сумел вырвать победу над Расингом, который остался с 50 зачетными баллами.

Бока же благодаря мировой набрала 52 очка и завоевала 35-е чемпионство в своей истории. Больше только у Ривер Плейт – 36. С "желто-синими" триумф праздновал бывший игрок Динамо Карлос Самбрано. Он провел 18 матчей в победной кампании.