Аргентинська Прімера, 27-й тур

Бока Хуніорс – Індепендьєнте – 2:2

Голи: Г. Фернандес, 34 Вілья, 51 – Л. Фернандес, 32, Валльєхо, 81

Расінг – Рівер Плейт – 1:2

Голи: Рохас, 56 (пен.) – Борха, 80, 90+5

На чемпіонство до останнього претендували лише дві команди – Расінг та Бока Хуніорс. Різниця між ними була один заліковий бал, тож все залежало від них самих.

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"Жовто-сині" приймали Індепендьєнте, з яким втратили перемога за кілька хвилин до фінального свистка. 2:2 на табло. У паралельному матчі Рівер Плейт, найпринциповіший суперник Боки, зумів вирвати звитягу над Расінгом, який залишився з 50 заліковими балами.

Бока ж завдяки мировій набрала 52 очки та здобула 35-те чемпіонство в своїй історії. Більше лише у Рівер Плейт – 36. З "жовто-синіми" тріумф святкував колишній гравець Динамо Карлос Самбрано. Він провів 18 матчів у переможній кампанії.

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