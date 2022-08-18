Бока Хуниорс на фоне посредственных результатов страдает еще и от внутренних конфликтов.

Защитник аргентинского гранда Карлос Самбрано не стал скрывать, что в перерыве матча против Расинга действительно произошла потасовка с собственным партнером – нападающим Дарио Бенедетто.

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"Это была пощечина, я такого не ожидал… Товарищи по команде сразу разняли нас. В раздевалке Дарио извинился, поэтому я сдержался", – цитирует Самбрано ESPN.

Приговор драчунам выносил легендарный Хуан Роман Рикельме. Вице-президент Боки после матча лично зашел в раздевалку, провел воспитательную работу и заявил, что экс-легионер Динамо и Бенедетто не будут играть в следующих двух встречах.

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