Скандальный экс-легионер Динамо получил пощечину от партнера – приговор после драки вынес легендарный Рикельме
Бока Хуниорс на фоне посредственных результатов страдает еще и от внутренних конфликтов.
Защитник аргентинского гранда Карлос Самбрано не стал скрывать, что в перерыве матча против Расинга действительно произошла потасовка с собственным партнером – нападающим Дарио Бенедетто.
Синяки, царапины на шее и вмешательство полиции – скандальный экс-игрок Динамо подрался с одноклубником
"Это была пощечина, я такого не ожидал… Товарищи по команде сразу разняли нас. В раздевалке Дарио извинился, поэтому я сдержался", – цитирует Самбрано ESPN.
Приговор драчунам выносил легендарный Хуан Роман Рикельме. Вице-президент Боки после матча лично зашел в раздевалку, провел воспитательную работу и заявил, что экс-легионер Динамо и Бенедетто не будут играть в следующих двух встречах.
Пабло Ескобар у футболі: дербі наркокартелів, замахи на арбітрів, Марадона на побігеньках, "усі злочинці на трибунах"