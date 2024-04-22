Бока Хуниорс и Ривер Плейт устроили настоящую перестрелку в четвертьфинале Кубка Диего Марадоны. Смотрите обзор поединка в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Диего Марадоны 2023/24, 1/4 финала

Ривер Плейт – Бока Хуниорс – 2:3

Голы: Мигель Борха, 10, Диас, 90+7 – Мерентиэль, 45+1, 67, Кавани, 62

Пока в Испании проходило Эль-Класико, в Аргентине сыграли не менее принципиальный поединок – Ривер Плейт и Бока Хуниорс встретились в поединке 1/4 финала Кубка Диего Марадоны (ранее – Кубок лиги). Повел в счете Ривер – Эчеверри протащил мяч от центра поля в штрафную и отдал на свободного Мигеля Борху, а потому никто не помешал пробить.

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Бока ответила под занавес первой половины. Экс-игрок Таврии Луис Адвинкула протащил мяч по правому флангу и нашел в штрафной Мерентиэля – 1:1! После перерыва снова забил Ривер Плейт, но гол не засчитали, потому что мяч не пересек линию ворот полностью. Бока Хуниорс ответила голом Кавани, который замкнул навес Зенона. А Мерентиэль спустя 5 минут добил неудачную попытку Кавани. Ривер отквитал один мяч лишь под занавес игры усилиями Диаса.

Таким образом, Бока Хуниорс вышла в полуфинал Кубка Диего Марадоны, где ее уже ждет Эстудиантес. Поединок запланирован на 28 апреля.

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