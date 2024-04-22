Бока Хуніорс та Рівер Плейт влаштували справжню перестрілку в чвертьфіналі Кубка Дієго Марадони. Дивіться огляд поєдинку в цій новині на "Футбол 24".

Кубок Дієго Марадони 2023/24, 1/4 фіналу

Рівер Плейт – Бока Хуніорс – 2:3

Голи: Мігел Борха, 10, Діас, 90+7 – Мерентіель, 45+1, 67, Кавані, 62

Поки в Іспанії проходило Ель Класіко, в Аргентині зіграли не менш принциповий поєдинок – Рівер Плейт та Бока Хуніорс зустрілись у поєдинку 1/4 фіналу Кубка Дієго Марадони (раніше – Кубок ліги). Повів у рахунку Рівер – Ечеверрі протягнув м'яч від центру поля до штрафного та віддав на вільного Мігеля Борху, а тому ніхто не завадив пробити.

Переможний гол Беллінгема у відеоогляді матчу Реал – Барселона – 3:2

Бока відповіла під завісу першої половини. Екс-гравець Таврії Луїс Адвінкула протягнув м'яч правим флангом та знайшов у штрафному Мерентіеля – 1:1! Після перерви знову забив Рівер Плейт, але гол не зарахували, бо м'яч не перетнув лінію воріт повністю. Бока Хуніорс відповіла голом Кавані, який замкнув навіс Зенона. А Мерентіель через 5 хвилин добив невдалу спробу Кавані. Рівер відквитав один м'яч лише під завісу гри зусиллями Діаса.

Таким чином, Бока Хуніорс вийшла до півфіналу Кубка Дієго Марадони, де на неї вже чекає Естудіантес. Поєдинок запланований на 28 квітня.

Реал вирвав перемогу над Барселоною – арбітри знову оскандалились, Лунін привіз, Джуд пізнім голом вирішив долю Класіко