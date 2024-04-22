Анчелотти ротировал состав, а Хави поставил на баланс

В стартовой "одиннадцатке" мадридцев оказался только один естественный защитник (Рюдигер). Его партнером в центре обороны стал опорник Чуамени, а позицию левого фулбека закрыл центрхав Камавинга. Появление Васкеса не правом фланге обороны не удивило бы, если бы не готовность Карвахаля – Дани не имел проблем со здоровьем.

Кроме того, в центре полузащиты одновременно вышли Кроос и Модрич. Для Эль-Класико наличие сразу двух ветеранов в основе выглядело перебором. Журналисты Relevo нашли объяснение такому странному выбору состава – Карло Анчелотти решил дать отдохнуть лидерам после изнурительного матча с Манчестер Сити.

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Конкретно Васкес же должен был получить дополнительную практику, ведь именно ему начинать в старте против Баварии (Карвахаль дисквалифицирован). Наставник "королевского клуба" мог экспериментировать, ведь на чемпионскую гонку Класико почти не влияло – Барса держалась в восьми очках позади.

Хави, в свою очередь, решил снять с пробега Педри. В опорной зоне появился Кристенсен, который должен был добавить надежности в обороне. Других неожиданностей энтренадора "блаугранас" не подготовил. По крайней мере, если говорить о кадрах.

Эксперименты Анчелотти ударили по розыгрышам и надежности Реала. Лунин тоже "поплыл", а Барселона быстро наказала

Реал отмечается чрезвычайной устойчивостью под интенсивным прессингом, однако первые минуты Класико в этом аспекте оказались провальными. Барселона включила очень агрессивное давление, заставляя нервничать Лунина – уже на 2-й минуте тот обрезался под прессом Левандовски, выкатив пас в ноги Рафиньи. На 5-й же мадридцы очень долго готовили свой билд-ап, но так и не сумели выйти из собственной трети. Это вылилось в голевой угловой.

Другой проблемой Реала стал левый фланг, где защищался Камавинга. Ямал обыгрывал его раз за разом. Так, уже на 14-й минуте Ламин убежал от Эдуардо в штрафной и выполнил прострел вдоль вратарской – Лунин выбил мяч ногами. На 27-й минуте такой же маневр завершился перехваченным прострелом, а на 31-й – падением после подката от француза (без фола). В конце концов, на 33-й Ямал усадил Камавингу на карточку.

В целом же, Реал выглядел довольно вяло. Проблеском надежды был правый фланг, где Васкес оставался в изоляциях и часто расшатывал Канселу. Чуть позже ему активнее стал помогать Родриго – очевидно, для большего давления на Жоау.

Также стоит отметить умелые перемещения и подыгрывания Модрича. Так, на 8-й минуте хорват откликнулся на заброс в штрафную и головой сбросил мяч под удар Винисиусу, однако бразилец пробил в небо. На 43-й же Лука открылся под пас Вальверде и пробивал с линии полукруга – получилось слишком просто для Тер Штегена.

Угловые – секретное оружие Барсы. Есть вопросы к Лунину, но Реал скандально удержался

Помните, мы писали о неудачном билд-апе на 5-й минуте? Тогда Винисиус едва не вывел Левандовски один на один. Кроос выбил мяч в подкате. Мадридцы так и не вышли на вторую треть поля, а каталонцы заработали корнер. Он стал роковым для Лунина.

Андрей вышел на перехват подачи, но не достал мяч – высокий Кристенсен сразу же наказал, перепрыгнув Вальверде и замкнул головой. 0:1 Этот эпизод будто напугал украинца, ведь в последующих двух угловых он не выходил из ворот. И это все равно приводило к моментам!

Так, на 25-й минуте Левандовски замыкал навес, пробивая головой с линии вратарской. Над перекладиной! На 28-й же произошел один из ключевых эпизодов – Ямал закрутил от флажка на ближнюю стойку, никто из мадридцев мяч не перехватил, а для Лунина такой поворот событий стал неожиданностью. Андрей в последний момент выгреб сферу с линии ворот, оставив вопрос о наличии гола – в Испании нет системы видеофиксации.

Арбитры стали на сторону Реала. И это было не впервые. До этого они помогли Реалу отыграться. На 17-й минуте Васкес накрутил Канселу и ворвался на правый край штрафной, где упал после контакта с Кубарси. На повторе было заметно, что Лукас нырял и уже в полете нашел ногу Пау, однако реф даже не пошел к монитору.

Карлос Сото Гранде назначил пенальти, который уверенно реализовал Винисиус. 1:1. Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать. Фрэнки Де Йонг ушел немного раньше – к сожалению, голландец получил травму в компенсированное время, покинув поле на носилках.

Второй тайм долго не впечатлял. Вопросы к Лунину оставались.

После перерыва игра особо не менялась. Ямал все так же накручивал Камавингу. Уже на первых секундах второго тайма тот убежал от француза, обыгрался с Гюндоганом, еще раз качнул Эдуардо и пробивал метров с 16-ти. Лунин не спал.

Хави в раздевалке выпустил Фермина Лопеса вместо Кристенсена. Это должно было сделать игру более открытой, однако в первые 20 минут свежий футболист играл на разрушение – он фолил чуть ли не в каждом втором эпизоде. Правда, на 58-й минуте Фермин мог и пенальти нарисовать, включившись в Рюдигера, но арбитры не повелись.

В принципе, до второй половины 60-х минут внимания заслуживал только один эпизод. На 55-й Винисиус получил заброс из глубины от Джуда, убежал от Кунде и Кубарси, ворвался на правый край штрафной и пробил мимо ближней девятки.

У Барсы вспоминается эпизод с забросом на Левандовски. У него не было бы ничего особенного, если бы Лунин не решил выйти из ворот – а затем пятиться назад, поняв невозможность догнать мяч первым. Роберт мог наказать за такое поведение, однако попытка перебросить украинца завершилась провалом.

Качели в завершающей части Класико. Работали те же идеи, что и до перерыва

В целом, на поле стало скучно, однако в последней 25-минутке команды таки проснулись. И как! На 67-й минуте свежий Торрес вырывался один на один с Луниным – Андрей не стал выходить (и правильно сделал), а Ферран переиграл украинца. Впрочем, в ворота он не попал, да еще и в офсайд залез.

А еще через две минуты Лунину пришлось вынимать мяч из сетки. Ямал остался в изоляции на правом фланге и получил перевод, после чего спокойно покатил на линию вратарской – защитники же застыли на месте, не среагировав на врывание Торреса из глубины под замыкание. Ферран не смог замкнуть, Лунин отбил мяч на Лопеса, а защитники не среагировали и на него – хотя Фермин стоял перед ними давно. Добивание, гол, 1:2!

Впрочем, Реал мгновенно отыгрался. Винисиус получил пас от Вальверде, ускорился по левому флангу и выполнил шикарный прострел на дальнюю штангу. Туда прибежал Васкес, за которым не уследил Канселу – 2:2!

А дальше начались качели, которым критически не хватало качественного завершения. Исключением был эпизод на 78-й минуте, когда за свои неудачи мог исправиться Лунин – Андрей запустил передачу на ход Винисиусу, организовав выход 2-в-1 против тер Штегена. Бразилец решил закрывать эпизод самостоятельно, но не смог переиграть голкипера.

Барса огрызнулась на 84-й разрезным пасом Гюндогана под врывание Фермину. Лопес вышел бы один на один с Луниным, если бы не своевременное включение Франа Гарсии. Футболист, который вышел на замену в середине тайма, успел навязать борьбу и заработал на себе фол.

На 87-й же Реал мог забивать после стандарта. Модрич выполнял подачу на дальний край штрафной, свежий Милитао оттуда сбросил вдоль ворот, а Беллингем замкнул ударом в Кунде. Хоселу, который тоже вышел недавно, подхватил отскок и пробил мимо ближнего угла с нескольких метров, однако там все равно был офсайд еще в момент навеса.

Замены Карло Анчелотти сработали Беллингем поставил точку в битве, создав историю.

Несмотря на два вышеупомянутых момента, нельзя было говорить о каком-то серьезном игровом преимуществе Реала. Возможно, Мадрид выглядел более целостно, но о победе в те минуты не думалось. Тем более неожиданным оказался гол Беллингема в компенсированное время.

В результативной атаке сыграли сразу две замены "сливочных", проведенные в середине второго тайма. Браим Диас, который вышел за 20 минут до третьего взятия ворот, открылся между линиями и разогнал атаку – в ее завершении хавбек покатил на правый фланг под прострел Васкесу. Хоселу, который вышел на 82-й и который уже имел момент, решил пропустить на Джуда, а тот отблагодарил точным ударом с левого края штрафной. 3:2!

Этот гол решил судьбу дерби. Мадрид удержал свою победу. Это уже третья подряд победа "королевского клуба" в Эль-Класико в одном сезоне – такого в истории противостояния не видели целых 88 лет! Кроме того, впервые в истории Реал обыграл "Барселону" после матча еврокубка.