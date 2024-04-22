Реал одержал победу над Барселоной в 32 туре Ла Лиги. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24"

"Сливочные" дважды по ходу встречи уступали в счете. Ничейный результат держался до первой добавленной минуты, когда Беллингем вырвал победу для Реала.

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Мадридцы выиграли 105-ю официальную игру против Барселоны. Каталонский клуб выигрывал Эль-Класико 100 раз, еще 52 встречи завершились вничью.

Реал сейчас находится на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги с 81 баллом. Барселона отстает на 11 очков.