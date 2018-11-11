Бока Хуниорс и Ривер Плейт расписали феерическую ничью в первом матче финала Кубка Либертадорес

В Буэнос-Айресе состоялся первый финальный матч Кубка Либертадорес между Бока Хуниорс и Ривер Плейт.

Аргентинское Суперкласико, которое было перенесено на сутки из-за сильного ливня, завершилось феерической ничьей на легендарном стадионе Бомбонера – 2:2.

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Хозяева поля открыли счет на 34-й минуте матча, когда Абила оказался первым на добивании и переиграл Армани выстрелом в ближний угол. Не успели гости разыграть мяч в центре поля, как Пратто с метеоритной скоростью восстановил паритет. Мартинес Куарто выполнил блестящую разрезную передачу на форварда Ривера, а тот идеально пробил под дальнюю штангу.

Казалось, что при счете 1:1 команды отправятся на перерыв, однако Бенедетто забил гол в раздевалку в компенсированное время к первому тайму. Дарио отличился классным ударом головой после розыгрыша штрафного.

Ривер Плейт также сумел отыграться благодаря стандарту. Правда, спастись от поражения "мильйонерос" помог защитник Бока Искэрдос, который на 61-й минуте головой отправил мяч в сетку собственных ворот. После этого команды уже не забивали – 2:2. Команда Гальярдо может радоваться результативной ничьей на выезде, которая делает ее фаворитом противостояния перед ответным матчем на Монументале. Вторая встреча команд состоится 24 ноября.

Boca Juniors vs. River Plate



The first leg of the Copa Libertadores final.



What an occasion. pic.twitter.com/Xz6lnhGcau — Squawka News (@SquawkaNews) 11 листопада 2018 р.

Кубок Либертадорес. Финал, первый матч

Бока Хуниорс – Ривер Плейт – 2:2

Голы: Абила, 34, Бенедетто, 45+1 – Пратто, 35, Искердос, 61 (автогол)

Составы команд:

Бока Хуниорс: Росси, Хара (Буффарини, 83), Магальян, Искердос, Оласа, Перес, Барриос, Нандес, Павон (Бенедетто, 27), Абила, Вилья (Тевес, 73)

Ривер Плейт: Армани, Монтиель, Майдана, Мартиенс Куарта (Фернандес, 58), Пинола, Каско, Энцо Перес (Сукулуни, 75), Паласиос, Гонсало Мартинес (Кинтеро, 77), Борре, Пратто

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