Бока Хуниорс и Ривер Плейт расписали феерическую ничью в первом матче финала Кубка Либертадорес

В Буэнос-Айресе состоялся первый финальный матч Кубка Либертадорес между Бока Хуниорс и Ривер Плейт.

Аргентинское Суперкласико, которое было перенесено на сутки из-за сильного ливня, завершилось феерической ничьей на легендарном стадионе Бомбонера – 2:2.

Хозяева поля открыли счет на 34-й минуте матча, когда Абила оказался первым на добивании и переиграл Армани выстрелом в ближний угол. Не успели гости разыграть мяч в центре поля, как Пратто с метеоритной скоростью восстановил паритет. Мартинес Куарто выполнил блестящую разрезную передачу на форварда Ривера, а тот идеально пробил под дальнюю штангу.

Казалось, что при счете 1:1 команды отправятся на перерыв, однако Бенедетто забил гол в раздевалку в компенсированное время к первому тайму. Дарио отличился классным ударом головой после розыгрыша штрафного.

Boca Juniors 2-2 River Plate



The first leg of the #Superclasico #CONMEBOLLibertadores final lived up to all the hype



https://t.co/xRRAq9iBOO pic.twitter.com/eOiRtyM7K4