Неймар, конкурент Зинченко и еще 7 футболистов, которые выиграли Кубок Либертадорес и Лигу чемпионов

Накануне финала Копа Либертадорес между Бока Хуниорс и Ривер Плейт "Футбол 24" вспоминает футболистов, которые торжествовали в самом престижном турнире Южной Америки и Лиге чемпионов.

Кубок Либертадорес и Лига чемпионов – самые престижные клубные соревнования в мире футбола. Победой в этих двух турнирах могут гордиться не так уж и много игроков. В "клуб избранных" входят лишь 9 латиноамериканских звезд, которые поднимали над головой два желанных трофея.

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Кафу

Один из лучших латералей всех времен и народов дважды выигрывал Копа Либертадорес на заре своей карьере. Защищая цвета Сан-Паулу, чемпион мира в составе сборной Бразилии покорял южноамериканский аналог Лиги чемпионов в 1992 и 1993 годах. А вот самый престижный еврокубок Кафу завоевал только в 37 лет, победив вместе с Миланом Ливерпуль (2007).

Карлос Тевес

Скандальный аргентинский форвард завоевал Кубок Либертадорес в 2003-м, когда выступал за Бока Хуниорс. А уже через пять лет Карлитос выиграл Лигу чемпионов в составе Манчестер Юнайтед. Тевес – единственный игрок из нашего списка, который может принять участие в финале Бока – Ривер.

Дида

Легендарный голкипер Милана и сборной Бразилии выиграл престижный южноамериканский турнир в 1997 году с Крузейро. А вот Лигу чемпионов Дида впервые выиграл в 2003 году, защищая ворота Милана. Бразилец был тогда частью знаменитого состава "россонери", которые одолели Ювентус в серии пенальти благодаря точному удару Андрея Шевченко. Через четыре года Деда второй раз

завоевал "ушастый кубок" под знаменами Милана.

Данило

Не ожидали, правда? В свои 27 лет бразильский латераль, который конкурирует с Александром Зинченко за место в составе Манчестер Сити, может похвастаться двумя победами в Лиге чемпионов и одним триумфом в Копа Либертадорес. Данило покорил Южную Америку с Сантосом (2011), а в Европе торжествовал с Реалом (2016 2017).

Вальтер Самуэль

Аргентинский центральный защитник был одним из ключевых игроков Бока Хуниорс, которая выиграла Кубок Либертадорес по итогам сезона 1999/00. А ровно через 10 лет Самуэль, защищая цвета Интера Жозе Моуринью, выиграл Лигу чемпионов. "Нерадзури" обыграли на Сантьяго Бернабеу мюнхенскую Баварию.

Неймар

Звезда Пари Сен-Жермен и сборной Бразилии завоевал престижный клубный трофей Южной Америки в 2011 году, будучи лидером своего родного Сантоса. Победа в Лиге чемпионов также не заставила себя долго ждать. Неймар, который формировал легендарное атакующее трио Барсы вместе с Месси и Суаресом, получил всеми желаемый трофей после триумфа каталонцев над Ювентусом (2015).

Роналдиньо

Настоящий волшебник мяча – один из двух игроков, которые сначала выигрывали Лигу чемпионов, а затем Копа Либертадорес. Роналдиньо становился клубным чемпионом Европы вместе с Барселоной (2006), а Южную Америку обладатель "Золотого мяча" покорил в составе Атлетико Минейро (2013).

Хуан Пабло Сорин

Аргентинский латераль быстрее всех игроков завоевал два самых престижных клубных турнира. В 1996 году Сорин выиграл Лигу чемпионов с Ювентусом, а уже через сезон короновался с Ривер Плейт.

Роке Жуниор

Экс-защитник сборной Бразилии выиграл два турнира с интервалом в 4 года. Сначала Роке Жуниор завоевал Кубок Либертадорес в составе Палмейраса (1999), а потом покорил Лигу чемпионов, защищая цвета Милана (2003).

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