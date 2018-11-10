Финальный матч Кубка Либертадорес Бока Хуниорс – Ривер Плейт может не состояться

Аргентинское Суперкласико в финале Кубка Либертадорес может быть не сыграно сегодня, 10 ноября, из-за непогоды в Буэнос-Айресе.

Сегодня, 10 ноября, в 22:00 по киевскому времени должен состояться первый матч финала Кубка Либертадорес-2018 Бока Хуниорс – Ривер Плейт.

Бока Хуниорс и Ривер Плейт впервые в истории вместе вышли в финал Кубка Либертадорес, но поединки могут не состояться

Но, по информации Ole, поединок может не состояться в запланированное время из-за ливня, который был в Буэнос-Айресе, после чего газон на стадионе Ла Бомбонера стал очень вязким.

Следующие несколько часов станут решающими в вопросе проведения матча в запланированную дату. Напомним, это первое в истории Суперкласико в финале самого престижного клубного турнира Латинской Америки.

Der Klassiker, новая дуэль Гвардиолы и Моуринью, визит Роналду в fashion-столицу: топ-5 матчей евроуикенда