Бока Хуніорс та Рівер Плейт розписали феєричну нічию у першому матчі фіналу Кубка Лібертадорес

У Буенос-Айресі відбувся перший фінальний матч Кубка Лібертадорес між Бока Хуніорс та Рівер Плейт.

Аргентинське Суперкласіко, яке було перенесене на добу через сильну зливу, завершилось феєричною нічиєю на легендарному стадіоні Бомбонера – 2:2.

Господарі поля відкрили рахунок на 34-й хвилині матчу, коли Абіла опинився першим на добиванні та переграв Армані пострілом у ближній кут. Не встигли гості розіграти м'яч у центрі поля, як Пратто з метеоритною швидкістю відновив паритет. Мартінес Куарта виконав блискучу розрізну передачу на форварда Рівера, а той ідеально пробив під дальню стійку.

Здавалось, що за рахунку 1:1 команди відправляться на перерву, однак Бенедетто забив гол у роздягальню у компенсований час до першого тайму. Даріо відзначився класним ударом головою після розіграшу штрафного.

Boca Juniors 2-2 River Plate



The first leg of the #Superclasico #CONMEBOLLibertadores final lived up to all the hype



https://t.co/xRRAq9iBOO pic.twitter.com/eOiRtyM7K4