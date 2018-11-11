Бока Хуніорс та Рівер Плейт розписали феєричну нічию у першому матчі фіналу Кубка Лібертадорес

У Буенос-Айресі відбувся перший фінальний матч Кубка Лібертадорес між Бока Хуніорс та Рівер Плейт.

Аргентинське Суперкласіко, яке було перенесене на добу через сильну зливу, завершилось феєричною нічиєю на легендарному стадіоні Бомбонера – 2:2.

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Господарі поля відкрили рахунок на 34-й хвилині матчу, коли Абіла опинився першим на добиванні та переграв Армані пострілом у ближній кут. Не встигли гості розіграти м'яч у центрі поля, як Пратто з метеоритною швидкістю відновив паритет. Мартінес Куарта виконав блискучу розрізну передачу на форварда Рівера, а той ідеально пробив під дальню стійку.

Здавалось, що за рахунку 1:1 команди відправляться на перерву, однак Бенедетто забив гол у роздягальню у компенсований час до першого тайму. Даріо відзначився класним ударом головою після розіграшу штрафного.

Рівер Плейт також зумів відігратись завдяки стандарту. Щоправда, врятуватись від поразки "мільйонерос" допоміг захисник Боки Іскєрдос, який на 61-й хвилині головою спрямував м'яч у сітку власних воріт. Після цього команди вже не забивали – 2:2. Команда Гальярдо може радіти результативній нічиїй на виїзді, яка робить її фаворитом протистояння перед матчем-відповіддю на Монументалі. Друга зустріч команд відбудеться 24 листопада.

Boca Juniors vs. River Plate



The first leg of the Copa Libertadores final.



What an occasion. pic.twitter.com/Xz6lnhGcau — Squawka News (@SquawkaNews) 11 листопада 2018 р.

Кубок Лібертадорес. Фінал, перший матч

Бока Хуніорс – Рівер Плейт – 2:2

Голи: Абіла, 34, Бенедетто, 45+1 – Пратто, 35, Іскєрдос, 61 (автогол)

Склади команд:

Бока Хуніорс: Россі, Хара (Буффаріні, 83), Магальян, Іскєрдос, Оласа, Перес, Барріос, Нандес, Павон (Бенедетто, 27), Абіла, Вілья (Тевес, 73)

Рівер Плейт: Армані, Монтіель, Майдана, Мартіенс Куарта (Фернандес, 58), Пінола, Каско, Енцо Перес (Сукулуні, 75), Паласіос, Гонсало Мартінес (Кінтеро, 77), Борре, Пратто

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