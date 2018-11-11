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Бока Хуниорс – Ривер Плейт: японский фанат 33 часа летел на матч, который перенесли – неудачник уикенда

17:27 25 Читати українською
Бока Хуниорс – Ривер Плейт: японский фанат 33 часа летел на матч, который перенесли – неудачник уикенда
Исаму Като – неудачник уикенда

Японский фанат Бока Хуниорс Исаму Като потратил немало денег и времени, чтобы полететь на финал Кубка Либертадрес, который не сможет посетить.

Като провел в воздухе 33 часа и потратил почти 2,5 тысячи долларов, чтобы поддержать Бока Хуниорс в матче против Ривер Плейт. Однако намерения японца серьезно подкорректировала стихия.

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Из-за сильного дождя аргентинское Суперкласико перенесли на сутки, а Исаму был вынужден вернуться домой. Дело в том, что он выделил на свое пребывание в Буэнос-Айресе только 24 часа и утренним рейсом отправился в Токио.

Японец побывал на знаменитой Бомбонере, насладившись духом арены Бока, однако финал Кубка Либертадорес ему придется смотреть в повторе.

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