Бойко пропустил тренировку сборной Украины – Шевченко уже нашел замену голкиперу

Голкипер Динамо Денис Бойко, вероятно, не поможет сборной Украины в ближайших матчах.

Денис Бойко не участвовал в вечерней тренировке национальной команды из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт УАФ.

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В ближайшее время голкипер Динамо пройдет тщательное обследование, чтобы определить серьезность проблемы. Главный тренер Андрей Шевченко решил подстраховаться, и довызвал на сбор команды вратаря Александрии Юрия Панькива.

Для 34-летнего голкипер это уже второй вызов в лагерь "сине-желтых", но он пока не дебютировал за национальную команду.

Напомним, сборная Украины 7 сентября в Вильнюсе проведет матч отбора к Евро-2020 против команды Литвы, а через 3 дня сыграет товарищеский матч против Нигерии. Эта встреча состоится в Днепре.

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