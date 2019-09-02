Бойко пропустив тренування збірної України – Шевченко вже знайшов заміну голкіперу

Голкіпер Динамо Денис Бойко, ймовірно, не допоможе збірній України у найближчих матчах.
Денис Бойко не брав участь у вечірньому тренуванні національної команди через проблеми зі здоров'ям, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Збірна України зібралась у Києві перед матчами проти Литви та Нігерії – Яремчук у складі
Найближчим часом голкіпер Динамо пройде ретельне обстеження, щоб визначити серйозність проблеми. Головний тренер Андрій Шевченко вирішив підстрахуватись, і довикликав на збір команди воротаря Олександрії Юрія Паньківа.
Для 34-річного голкіпер це вже другий виклик до табору "синьо-жовтих", але він поки що не дебютував за національну команду.
Нагадаємо, збірна України 7 вересня у Вільнюсі проведе матч відбору до Євро-2020 проти команди Литви, а через 3 дні зіграє товариський матч проти Нігерії. Ця зустріч відбудеться у Дніпрі.
Камбек Зорі проти Динамо на користь Шахтаря: повернення "мужиків", гол-фантом Циганкова та безнадія 2.0