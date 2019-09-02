Сборная Украины собралась в Киеве перед матчами против Литвы и Нигерии – Яремчук в составе

Сборная Украины собралась в Киеве перед матчами против Литвы и Нигерии / фото: УАФ

Игроки сборной Украины собрались на очередной тренировочный сбор перед матчем отбора на Евро-2020 против Литвы и спаррингом с Нигерией.

Резиденцией "сине-желтых" традиционно стал столичный отель "Hilton", информирует официальный сайт УАФ.

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Как и было предусмотрено рабочим графиком, большинство футболистов прибыло в лагерь главной команды страны в полдень. Стоит отметить присутствие в расположении сборной Романа Яремчука. Ранее предполагалось, что форвард Гента может не сыграть за "сине-желтых" из-за повреждения.

Сегодня команда проведет открытую тренировку на НСК Олимпийский, начало в 18:00. Перед ней главный тренер национальной команды Андрей Шевченко встретится с представителями масс-медиа в конференц-зале арены (начало встречи – в 17.20).

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Напомним, сборная Украины 7 сентября в Вильнюсе проведет матч отбора к Евро-2020 против команды Литвы, а через 3 дня сыграет товарищеский матч против Нигерии. Эта встреча состоится в Днепре.