"Да, после первого тайма я разговаривал с Романовым. Корректно, без оскорблений и, тем более, без нецензурных высказываний. Это может подтвердить сам Романов, прекрасно все слышавший и видевший. Соответственно, никаких санкций мне не было, потому что я не оскорблял арбитра. Достаточно просто открыть протокол матча и посмотреть, есть ли у меня желтая или красная карточка.

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Я долгие годы в большом футболе и дорожу своей репутацией. На мой взгляд, эмоциональные разговоры на поле – это часть игры, но оскорбления друг друга недопустимы. Во время игры может произойти всякое, в том числе разговоры на повышенных тонах, но всегда есть черта, которую я не переступаю.

В этой ситуации меня очень возмутило, что журналист канала "Футбол" не проверил факты, не посмотрел протокол, не выяснил информацию. Это дало повод для экспертов в студии обсуждать, мол, должен ли я получить красную карточку за маты в сторону судей?! Меня публично сделали виновным, хоть и сам арбитр, и один из его помощников слышали все мои фразы, и если бы я позволил себе кого-то оскорбить, то наказание было бы немедленно.

Все могут ошибаться, все могут принимать неверные решения, это часть нашей жизни. Я очень надеюсь, что журналист, который озвучил этот сюжет, и дал ложный повод обсуждать мое якобы недостойное поведение, найдет в себе мужество признать свою ошибку и в следующий раз, как минимум, выяснит информацию, а не будет делать выводы в одностороннем порядке.

Сейчас уже неважно, согласен я с решениями арбитра или нет. Важно то, что я не позволил себе никаких оскорблений в адрес арбитра, а сообщили совсем о другом", – цитирует Бойко официальный сайт Динамо.

Напомним, на телеканале "Футбол" вышел сюжет, в котором сообщалось, что Денис якобы позволил себе нецензурные высказывания в адрес арбитра поединка.

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