"Так, після першого тайму я розмовляв із Романовим. Коректно, без образ та, тим паче, без нецензурних висловлювань. Це може підтвердити сам Романов, який чудово чув і бачив. Відповідно, жодних санкцій до мене не було, тому що я не ображав арбітра. Достатньо просто відкрити протокол матчу та подивитися, чи є у мене жовта чи червона картка.

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Я довгі роки у великому футболі та дорожу своєю репутацією. На мій погляд, емоційні розмови на полі – це частина гри, але образи один одного неприпустимі. Під час гри може статися всяке, зокрема й розмови на підвищених тонах, але завжди є межа, яку я не переступаю.

У цій ситуації мене дуже обурило, що журналіст каналу "Футбол" не перевірив факти, не подивився у протокол, не з’ясував інформацію. Це дало привід для експертів у студії обговорювати, мовляв, чи маю я отримати червону картку за мат у бік суддів?! Мене публічно зробили винним, хоч і сам арбітр, і один із його помічників чули всі мої фрази, і якби я дозволив собі когось образити, то покарання було б негайно.

Усі можуть помилятися, всі можуть ухвалювати невірні рішення, це є частиною нашого життя. Я дуже сподіваюся, що журналіст, який озвучив цей сюжет, і дав хибний привід обговорювати мою нібито негідну поведінку, знайде в собі мужність визнати свою помилку і наступного разу, як мінімум, з’ясувати інформацію, а не робити висновки в односторонньому порядку.

Зараз уже неважливо, погоджуюся я з рішеннями арбітра чи ні. Важливо те, що я не дозволив собі жодних образ на адресу арбітра, а повідомили зовсім про інше", – цитує Бойка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, на телеканалі "Футбол" вийшов сюжет, в якому повідомлялось, нібито Денис дозволив собі нецензурні вислови на адресу арбітра поєдинку.

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