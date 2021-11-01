Тренеры Динамо во главе с Мирчей Луческу остались недовольны судейством в матче 13-го тура УПЛ против Мариуполя (3:2).

Виталий Романов компенсировал три минуты, но не дал доиграть последние несколько секунд. Динамо пыталось провести перспективную контратаку, которую оборвал финальный свисток. Игроки и тренеры сразу набросились на рефери с претензиями.

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Самые жесткие реплики в адрес рефери звучали из уст Мирчи Луческу и его ассистентов. "Реф, ты не можешь делать этого. Почему ты не хотел сразу. Сразу! Десять секунд. Дважды ты это делаешь! Ты издеваешься? Клоун. Как ты можешь так судить? Тебе не стыдно? Вся страна видит". Отметим, что наказание получил только Эмиль Карас. Романов показал ему желтую карточку.

Видео инцидента было показано в эфире программы "Великий футбол". Просмотреть его можно, перейдя по этой ссылке.

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