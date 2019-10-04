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ЛУГАНО - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ГЕНТ ЛИГА ЕВРОПЫ

Бойко из-за травмы может пропустить около месяца

14:43 53 Читати українською
Бойко из-за травмы может пропустить около месяца
Денис Бойко / фото: ФК Динамо

Голкипер киевского Динамо Денис Бойко на разминке перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы против Лугано одержал повреждения и не смог выйти на поле.

 

Именно Бойко должен был выходить в старте команды Алексея Михайличенко на матч против швейцарцев, однако в конце концов его заменил Георгий Бущан. Позже стало известно, что Денис подвернул голеностоп.

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По информации Dynamo.kiev.ua, у Бойко сильное растяжение связок голеностопного сустава, а также подозрение на разрыв одной из связок. Уже в Киеве будет проведено углубленное обследование. Если худшие опасения подтвердятся, вратарь Динамо может пропустить около месяца.

К слову, в нынешнем сезоне Бойко провел за киевлян 5 матчей в УПЛ и один поединок в Лиге Европы, в которых голкипер пропустил 7 мячей.

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Лугано - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Денис Бойко Денис Бойко
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