Бойко из-за травмы может пропустить около месяца

Голкипер киевского Динамо Денис Бойко на разминке перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы против Лугано одержал повреждения и не смог выйти на поле.

Именно Бойко должен был выходить в старте команды Алексея Михайличенко на матч против швейцарцев, однако в конце концов его заменил Георгий Бущан. Позже стало известно, что Денис подвернул голеностоп.

"Динамо могло навіть програти": чому виїзд до Лугано важко коментувати – нульова гра і повне неподобство

По информации Dynamo.kiev.ua, у Бойко сильное растяжение связок голеностопного сустава, а также подозрение на разрыв одной из связок. Уже в Киеве будет проведено углубленное обследование. Если худшие опасения подтвердятся, вратарь Динамо может пропустить около месяца.

К слову, в нынешнем сезоне Бойко провел за киевлян 5 матчей в УПЛ и один поединок в Лиге Европы, в которых голкипер пропустил 7 мячей.

Вся команда як гі*но в ополонці, або Що вийде, якщо в слові Динамо зробити 6 помилок: реакція соцмереж на нічию з Лугано