Вся команда як гі*но в ополонці, або Що вийде, якщо в слові Динамо зробити 6 помилок: реакція соцмереж на нічию з Лугано

Вербіч не вірить у нічию в Швейцарії

Київське Динамо не зуміло обіграти одного з аутсайдерів чемпіонату Швейцарії Лугано у матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи (0:0). Сірий та нецікавий футбол команди Михайличенка викликав хвилю обурення у соціальних мережах.

Не зумівши провести бодай одного м'яча у ворота передостанньої команди швейцарської Суперліги, Динамо втратило шанс одноосібно очолити групу Ліги Європи. Після серії із чотирьох перемог поспіль кияни знову продемонстрували старі симптоми недуги. Чи найбільше від експертів та фанів дісталось Жерсону, який продовжує провалюватись на позиції центрфорварда. До інертної гри деяких хавбеків – також чимало запитань. Схоже, Михайличенко ще не пролив останніх сліз на тренерському мостику рідної команди.

Лугано – Динамо – 0:0 – відеоогляд матчу

Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло не стримував емоцій після гри Динамо, порівнявши команду з овечками: "Я звичайно перепрошую, але якщо ви колгоспників не в змозі обіграти. Тоді я не знаю, як можна розраховувати на таких майстрів. Сьогодні у мене складалося враження... Або здають.... Або тренера плавлять. Особливо виділялася пара акробатів Шепелєв, Буяльський. Робили нам ласку своєю присутністю на полі. Немає слів, вся команда як гівно в ополонці.... Ігор Михайлович говорив що не бачить байдужих. Як тепер вони подивляться в очі президенту і всім уболівальникам.... Всі гравці заслужили на образи. Не хочете? Не можете? Знайдемо нових, гідних ... Припиняйте ганьбити клуб...".

Коментатор MEGOGO Вадим Скічко проводить іронічні паралелі з "червоними дияволами", які кепсько виступають в гостях при Сульшері: "Не розумію критики. Динамо на виїзді зіграло на рівні Манчестер Юнайтед".

Не розумію критики. Динамо на виїзді зіграло на рівні Манчестер Юнайтед. — Вадим Скічко (@VadymSkichko) October 3, 2019

Телеведучий програми "ПроФутбол" Ігор Циганик просить припинити знущання над Жерсоном: "Ну не центральний нападник Родрігес! Ну може досить хлопця мучити!".

Ну не центральний нападник Родрігес! Ну може досить хлопця мучити! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) October 3, 2019

Кирило Крижановський також киває пальцем на зіркового новачка: "Жерсон провів катастрофічний матч. Ефективність в атаці – нульова".

Жерсон провел катастрофический матч. Эффективность в атаке - нулевая — Kirill (@Kirill79) October 3, 2019

"Особисто для мене головний висновок з цього конкретного матчу очевидний: команді катастрофічно не вистачає ментального лідера на полі. Його просто немає, а без нього буває складно. Особливо, коли не йде гра.

По суті результату – нічого страшного не сталося. За якістю гри – слабо. Ще й при обтяжуючих обставинах...", – додає журналіст.

Колишній ведучий "Проспорт" Євген Зінченко описує гру Динамо на грані фолу: "Бабуню, а це в Вас що таке дивне – рідке та нежирне?

а це, онучку, нічия Динамо з Лугано".

бабуню, а це в Вас що таке дивне - рідке та нежирне?

а це, онучку, нічия Динамо з Лугано — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) October 3, 2019

Дісталось і бідолашному Жерсону: "Родрігес, на жаль, цілковито неадекватний у своїх діях. І так вже постійно. Це дуже розчаровує".

Родрігес, на жаль, цілковито неадекватний у своїх діях. І так вже постійно. Це дуже розчаровує. — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) October 3, 2019

Блогер Михайло Смоловой продовжує "тролити" команду з іконою. Аналітика зачекає...

Журналіст і коментатор Олександр Золотогорський не церемониться з киянами: "Жахлива гра Динамо проти аутсайдера чемпіонату Швейцарії. Зберегли очко (с)".

Жахлива гра Динамо проти аутсайдера чемпіонату Швейцарії. Зберегли очко (с) — Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) October 3, 2019

Скаут Алекс Великих пише про абсолютно несподіваний результат: "Вважав, що ДК виграє в 2-3 м'ячі.... неприємний сюрприз...".

Журналіст Сергій Тищенко зробив 5 головних висновків після Лугано – Динамо... не без люксембуржця, звісно: "Жерсон – не форвард. Сьогоднішня гра засвідчила, що попередні невдачі Жерсона не були випадкові. Схоже, що він не дуже розуміє, що варто робити на вістрі. Сподіваюся, що рано чи пізно це також зрозуміють".

"Якщо в слові "каліки" зробити 6 помилок, то вийде – "ДИНАМО", – кепкує з киян Роман Мельник.

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Брутальний футбол ставить на "класику"...

"Динамо" на виїзді відібрало очки у грізного "Луґано"#RESPECT pic.twitter.com/7X2Rto3w7B — Брутальний Футбол ️ (@brutfoot) October 3, 2019

...та порівнює команду Михайличенка з Манчестер Юнайтед.

"Манчестер Юнайтед" не перемагає на виїзді вже 10 матчів поспіль, це найгірша серія за 28 років pic.twitter.com/CCRNUzaEa9 — Брутальний Футбол ️ (@brutfoot) October 4, 2019

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