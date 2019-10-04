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Бойко через травму може пропустити близько місяця

14:43 815 Читать на русском
Бойко через травму може пропустити близько місяця
Денис Бойко / фото: ФК Динамо

Голкіпер київського Динамо Денис Бойко на розминці перед матчем 2-го туру групового етапу Ліги Європи проти Лугано отримав пошкодження і не зміг вийти на поле.

 

Саме Бойко повинен був виходити у старті команди Олексія Михайличенка на матч проти швейцарців, однак зрештою його замінив Георгій Бущан. Пізніше стало відомо, що Денис підвернув гомілкостоп.

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За інформацією Dynamo.kiev.ua, у Бойка сильне розтягнення зв'язок суглоба гомілковостопа, а також підозра на розрив однієї зі зв'язок. Уже в Києві буде проведене поглиблене обстеження. Якщо найгірші побоювання підтвердяться, воротар Динамо може пропустити близько місяця.

До слова, в нинішньому сезоні Бойко провів за киян 5 матчів в УПЛ та один поєдинок у Лізі Європи, в яких голкіпер пропустив 7 м'ячів.

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Динамо Динамо Ліга Європи Лугано - Динамо Денис Бойко Денис Бойко
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