Бойко через травму може пропустити близько місяця

Голкіпер київського Динамо Денис Бойко на розминці перед матчем 2-го туру групового етапу Ліги Європи проти Лугано отримав пошкодження і не зміг вийти на поле.

Саме Бойко повинен був виходити у старті команди Олексія Михайличенка на матч проти швейцарців, однак зрештою його замінив Георгій Бущан. Пізніше стало відомо, що Денис підвернув гомілкостоп.

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За інформацією Dynamo.kiev.ua, у Бойка сильне розтягнення зв'язок суглоба гомілковостопа, а також підозра на розрив однієї зі зв'язок. Уже в Києві буде проведене поглиблене обстеження. Якщо найгірші побоювання підтвердяться, воротар Динамо може пропустити близько місяця.

До слова, в нинішньому сезоні Бойко провів за киян 5 матчів в УПЛ та один поєдинок у Лізі Європи, в яких голкіпер пропустив 7 м'ячів.

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