Голкипер Шахтера Андрей Пятов не имеет в своей коллекции футболок футболистов из страны-агрессорки.

Пятов давно коллекционирует вратарские свитера. В его распоряжении попадаются самые настоящие реликвии, как вот амуниция экс-голкипера Милана Нельсона Дида, в которой он провел триумфальный сезон в Лиге чемпионов.

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После начала полномасштабной войны можно было бы сжечь свитера коллег "из-за поребрика", но у Пятова таковых не оказалось. "Нечего жечь (улыбается – прим.). В 2009 году, после матча в Кубке УЕФА с московским ЦСКА я попытался обменяться с Игорем Акинфеевым, но он, кажется, отказал. Бог отвел", – цитирует Пятова Команда1.

Напомним, голкипер Шахтера завтра должен присоединиться к команде, проводящей ряд благотворительных матчей в Европе. В последнее время Пятов поддерживал форму с харьковским Металлистом.

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