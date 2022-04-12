Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов не має у свої колекції футболок футболістів з країни-агресорки.

Пятов давно колекціонує воротарські светри. У його розпорядженні трапляються справжнісінькі реліквії, як от амуніція екс-голкіпера Мілана Нельсона Діда, в якій він провів тріумфальний сезон в Лізі чемпіонів.

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Після початку повномасштабної війни можна було б спалити светри колег "з-за порєбрика", але у Пятова таких не виявилося. "Нема чого палити (посміхається – прим.). У 2009 році, після матчу в Кубку УЕФА з московським ЦСКА я спробував обмінятися з Ігорем Акінфєєвим, але він, здається, відмовив. Бог відвів", – цитує Пятова Команда1.

Нагадаємо, голкіпер Шахтаря завтра має приєднатися до команди, яка проводить низку благодійних матчів у Європі. Останнім часом Пятов підтримував форму з харківським Металістом.

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