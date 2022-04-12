"Продажа футболки Дида? Процесс идет, к нему присоединилось много людей. Поддержал эту идею и Андрей Шевченко, игравший вместе с этим легендарным голкипером из Бразилии. Не хочу открывать все карты, позже я все напишу в своем Instagram, но расскажу вам одну историю…

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К аукциону присоединилась одна компания, готовая выкупить футболку и вернуть ее взамен на майку сборной Украины с автографами всех игроков. Сказали, что это не срочно, они подождут. В такие моменты понимаешь, что у нас невероятная нация. И я ею горжусь.

Таким образом, футболка Дида останется у меня? Нет, я ее точно реализую – этот вопрос решен. А футболку сборной Украины, конечно, передам", – поделился Пятов в интервью Команда№1.

Напомним, Андрей еще раньше уехал из Украины как многодетный отец – у опытного вратаря четверо несовершеннолетних детей. Кипер поддерживал форму в Румынии и вскоре должен присоединиться к Шахтеру, получившему разрешение покинуть Украину. Пока он поддерживает форму в расположении Металлиста.

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