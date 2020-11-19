22-летний игрок нашел потерянный паспорт и чемоданы благодаря соцсетям, сообщает Marca.

Месси снова наехал на Барселону – аргентинца ждал неприятный сюрприз в аэропорту

После матчей отбора на чемпионат мира Еступиньян не смог вылететь из родного Эквадора, поскольку потерял свои вещи в аэропорту. Защитник Вильярреала обратился за помощью в соцсетях, и через несколько часов ему ответили. "Бог благословит вас", – Еступиньян в Twitter опубликовал совместную фотографию со спасателями, которые нашли его паспорт и чемоданы.

Игрок Вильярреала как можно скорее вылетел в Испанию, поскольку уже 21 ноября "Желтая субмарина" примет Реал в рамках 10 тура Примеры.

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