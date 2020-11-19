"Бог благословит вас": социальные сети помогли защитнику сборной Эквадора найти свой паспорт
Латераль Вильярреала Первис Еступиньян сможет благополучно вернуться из расположения сборной Эквадора.
22-летний игрок нашел потерянный паспорт и чемоданы благодаря соцсетям, сообщает Marca.
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После матчей отбора на чемпионат мира Еступиньян не смог вылететь из родного Эквадора, поскольку потерял свои вещи в аэропорту. Защитник Вильярреала обратился за помощью в соцсетях, и через несколько часов ему ответили. "Бог благословит вас", – Еступиньян в Twitter опубликовал совместную фотографию со спасателями, которые нашли его паспорт и чемоданы.
Игрок Вильярреала как можно скорее вылетел в Испанию, поскольку уже 21 ноября "Желтая субмарина" примет Реал в рамках 10 тура Примеры.
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